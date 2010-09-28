Янукович погодився відновити групу "Українські соколи"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримав ініціативу Міністерства оборони України відновити пілотажну групу Військово-повітряних сил Збройних сил України “Українські соколи”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, про це сьогодні заявив у Львові голова військового відомства Михайло ЄЖЕЛЬ.

Він підкреслив, що не багато країн світу мають можливості демонструвати майстерність своїх військових пілотів на престижних авіаційних шоу.

«У нашої держави є такі можливості. Ми повинні “поставити на крило” пілотажну групу “Українські соколи”, як це було на початку нашої Незалежності, коли українські повітряні аси демонстрували фігури вищого пілотажу у багатьох країнах світу», - зазначив міністр оборони.

М.ЄЖЕЛЬ поінформував, що доповів про це В.ЯНУКОВИЧУ, який, за його словами, прийняв рішення: “Українським соколам” - бути!».

Міністр зазначив, що льотчики групи “Українські соколи” своєю майстерністю сприятимуть покращенню іміджу і підвищенню престижу нашої держави на міжнародній арені. «Престиж країни у світі необхідно підносити, і ми готові над цим працювати, у тому числі через відновлення такої важливої іміджевої складової, як пілотажна група “Українські соколи», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, указом тодішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 10 січня 2009 року «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 року «Про невідкладні завдання щодо підвищення обороноздатності України» Кабінету міністрів доручалося затвердити до кінця 2009 року державну цільову програму створення пілотажної групи «Українські соколи». Це рішення виконано не було.