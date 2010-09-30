Букмекери назвали фаворитів Нобелівської премії з літератури

Британська букмекерська компанія Ladbrokes назвала фаворитів Нобелівської премії 2010 року в галузі літератури, повідомляє Лента.ру. Згідно із списком, оприлюдненим на сайті Bettingpro.com, головним претендентом на премію вважається шведський поет Томас Транстремер (Thomas Transtromer): ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 5/1.

Також серед фаворитів названі поети Адам Загаєвський (Adam Zagajewski) з Польщі, Ко Ун (Ko Un) з Південної Кореї і сирієць Алі Ахмад Саїд Асбар, який пише під псевдонімом Адоніс. Ставки на їх перемогу приймаються з коефіцієнтом 8/1.

На Нобелівську премію в галузі літератури за 2010 рік претендують також Харукі Муракамі, Мілан Кундера, Вацлав Гавел, Бела Ахмадулліна, Умберто Еко, Салман Рушді, Євген Євтушенко та інші - всього 71 автор. Замикає список, складений букмекерами, Боб Ділан, його шанси оцінюються як 150/1.