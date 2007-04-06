Феодосійський міський суд призупинив дію указа Президента про розпуск парламенту

Феодосійський міський суд призупинив дію указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Згідно з рішенням суду, заборонено Кабінету Міністрів, Державному казначейству України, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування вживати будь-яких заходів, вчиняти будь-які дії, а також приймати будь-які рішення на виконання Указу Президента “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради”, у тому числі, направлені на фінансування організації та проведення позачергових виборів народних депутатів України, призначених на 27 травня, до вирішення справи по суті.

Крім того, суд заборонив ЦВК вживати будь-яких заходів щодо організації та проведення дострокових виборів.

Згідно з рішенням суду, політичним партіям та виборчим блокам заборонено висувати кандидатів у депутати на позачергових виборах, подавати документи до ЦВК для реєстрації, виготовляти і розміщувати друковані матеріали, інформаційні плакати партій та блоків як передвиборчу агітацію до вирішення справи по суті.

Суд також заборонив всім іншим юридичним і фізичним особам вживати заходів на виконання Указу Президента про розпуск парламенту.

Ухвала Феодосійського міського суду підлягає негайному виконанню. Державною виконавчою службою відкрито виконавче впровадження з виконання ухвали.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня глава держави своїм указом розпустив ВР. Згідно з документом, дострокові парламентські вибори призначено на 27 травня 2007 року.

Рада національної безпеки і оборони 5 квітня доручила Кабінету Міністрів до 7 квітня профінансувати з резервного фонду державного бюджету проведення позачергових парламентських виборів.

6 квітня Президент підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО.