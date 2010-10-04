МВС знову накупило машин - тепер на 40 мільйонів

МВС знову поповнило свій автопарк майже на сорок мільйонів гривень.

Про це повідомляє портал державних закупівель.

Зокрема МВС купило 12 автомобілів Toyota Camry у ТОВ "ВіДі Автострада" за 5 315 040 гривень. Таким чином кожне авто коштує понад 440 тисяч. Тоді як автосалонах найдорожчий варіант авто коштує 390 тисяч гривень.

Також МВС закупило 19 одиниць автомобілів SsangYong Actyon у ІП "ТД "Автоцентр Харків" за / 3 936 800 грн.

Крім того, закуплено 141 автомобіль Daewoo Lanos за 11 702 718 грн та 239 автомобілів ВАЗ-2107 на суму 11 938 050 гривень у ТОВ "Український автомобільний холдинг".

Крім автомобілів МВС також поповнило автобусний парк. Закуплено 15 одиниць мікроавтобусів Hyundai Н1 та 49 мікроавтобусів спеціального призначення ГАЗ-322132-288с.

Траспорт придбано у ТОВ "Український автомобільний холдинг" за 3 900 000 грн та ІП "ТД "Автоцентр Харків" за 6 466 680 грн.

Ще 36 автобусів марок "Богдан", "Антон" і ПАЗ закуплено в ІП "ТД "Автоцентр Харків" на 2 300 000 грн та ТОВ "АЗ "АнтоРус" за 7,5 мільйонів.

Крім того закуплено 1 автомобіль асенізаційний за 193 000 гривень та автомобіль медичної допомоги на базі ГАЗ-32214 за 158 000 грн.

Українська правда