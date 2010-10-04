МВС знову накупило машин - тепер на 40 мільйонів
Дані порталу державних закупівель
МВС знову поповнило свій автопарк майже на сорок мільйонів гривень.
Про це повідомляє портал державних закупівель.
Зокрема МВС купило 12 автомобілів Toyota Camry у ТОВ "ВіДі Автострада" за 5 315 040 гривень. Таким чином кожне авто коштує понад 440 тисяч. Тоді як автосалонах найдорожчий варіант авто коштує 390 тисяч гривень.
Також МВС закупило 19 одиниць автомобілів SsangYong Actyon у ІП "ТД "Автоцентр Харків" за / 3 936 800 грн.
Крім того, закуплено 141 автомобіль Daewoo Lanos за 11 702 718 грн та 239 автомобілів ВАЗ-2107 на суму 11 938 050 гривень у ТОВ "Український автомобільний холдинг".
Крім автомобілів МВС також поповнило автобусний парк. Закуплено 15 одиниць мікроавтобусів Hyundai Н1 та 49 мікроавтобусів спеціального призначення ГАЗ-322132-288с.
Траспорт придбано у ТОВ "Український автомобільний холдинг" за 3 900 000 грн та ІП "ТД "Автоцентр Харків" за 6 466 680 грн.
Ще 36 автобусів марок "Богдан", "Антон" і ПАЗ закуплено в ІП "ТД "Автоцентр Харків" на 2 300 000 грн та ТОВ "АЗ "АнтоРус" за 7,5 мільйонів.
Крім того закуплено 1 автомобіль асенізаційний за 193 000 гривень та автомобіль медичної допомоги на базі ГАЗ-32214 за 158 000 грн.