Лукашенко: Газпром сьогодні шльопнувся в Європі

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що Білорусь веде переговори з Україною про будівництво на Чорному морі терміналів для прийому зрідженого газу.

Про це О.ЛУКАШЕНКО заявив на прес-конференції для російських журналістів, стенограма якої розміщена на офіційному сайті Президента Білорусі.

"Ви, напевно, знаєте, що "Газпром" уже лідируючі позиції втратив. Сьогодні і ми прямо заявляємо, що ведемо переговори про будівництво на Балтиці або на Чорному морі в Україні терміналів для прийому зрідженого газу. Розумієте, знову ж таки дурість. Нас лякають: "Північний потік", "Південний потік", відмовимося від транзиту через Білорусь. Не треба! Кажуть, закриємо під Смоленськом засув. Закривайте! Але ми в труби, що звільнилися, заведемо розріджений на Балтиці газ. 300 млн. доларів коштує завод, і запускаємо газ у ці труби. А вони куди йдуть? До Польщі, Німеччини, Чехії і далі. І якщо тут буде 150 доларів, а "Газпром" за 220 пропонує, ясно, на кого працюватимуть ці труби. Хоча б про це подумали елементарно. Те ж саме і по нафті", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі зазначив, що російське ВАТ "Газпром" втрачає першість на газовому ринку Європи.

"Газпром" сьогодні "шльопнувся" в Європі. Катар і Норвегія захопили першість у постачаннях газу. Зріджують, розріджують, продаючи по 167 доларів на спотових ринках. А нам з Росії обіцяють вже по 210. Кому потрібний ваш газ там? Так це "тупо" йде втрата ринку. Що, завтра Росія запустить казахський газ у свою трубу? Без цього не буде ЄЕП. А сьогодні йде тяганина. І ми поки що як сторонні спостерігачі в цьому. Адже чекаємо, коли домовиться Росія з Казахстаном. Нам це буде вигідно. Ми - транзитна країна. Через нас ідуть труби. Будь ласка, користуйтеся. Скоро ви багато чого відчуєте. Це поки що вам центральні ЗМІ товкмачать, що ви вирішуєте всі проблеми. Що у вас їх немає. Хоча, як люди досвідчені, ви, мабуть, знаєте, що "Газпром" уже лідируючі позиції втратив", - вважає він.