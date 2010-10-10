Завтра в деяких областях Україні - без опадів

11 жовтня в Україні буде переважно дощова погода, лише у західних та північних областях без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатах 0-5° морозу, вдень 8-13°тепла, у південній частині вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У Києві та області без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°. По м. Києву температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.