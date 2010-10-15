Азаров урочисто відкриє лінію швидкісного трамваю

Першу чергу лінії швидкісного трамваю в Києві буде відкрито вже цієї суботи.

Про це сказав віце-прем’єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

В.ТИХОНОВ ознайомився з ходом завершальних робіт на об’єкті. Віце-прем’єр-міністр підтвердив, що першу чергу лінії швидкісного трамваю 16 жовтня урочисто відкриє прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Скептики не вірили, що лінія запрацює найближчим часом. В суботу кожен бажаючий зможе переконатися в іншому. До першої черги входить пуск самої дороги і сімох станцій. Решта, а це ще шість станцій, які фінансуються виключно за кошти інвестора, за півроку будуть готові до експлуатації», - зазначив В.ТИХОНОВ. Він також додав, що уряду сподобалася пропозиція керівництва Київської мерії про безкоштовне перевезення пасажирів на лінії у вихідні дні 16-17 жовтня.