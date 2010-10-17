Експорт зерна з України припинено

В усіх українських портах знову почалася блокада суден із зерном.

Як повідомляє Українська зернова асоціація (УЗА), доручення зупинити відвантаження зернових дало керівництво Державної митної служби.

За даними УЗА, починаючи з суботи, 16 жовтня, митна служба не випускає з портів навіть вже завантажені судна.

В УЗА негативно розцінюють такі дії, оскільки заборона на відвантаження зерна здійснюється без опублікування Кабінетом міністрів відповідної постанови.

Як повідомлялося, Українська зернова асоціація вважає, що обмеження на експорт найближчим часом, як мінімум, до нового року, не потрібне, оскільки в Україні хороший урожай. Як вважають в УЗА, 15 млн. тонн зерна можна відправляти на експорт, а на сьогодні навіть третину цього обсягу не експортовано. УЗА звернулася з офіційним листом до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, в якому заявила про те, що категорично проти запровадження будь-яких обмежень на експорт.