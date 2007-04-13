Прогноз погоди на 14 - 18 квітня

14 квітня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у східній частині місцями пройде невеликий дощ, вночі та вранці з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°, у західних та південних областях місцями 16-18° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла. На Закарпатті: без опадів; температура вночі 1-5° тепла, вдень 15-17° (в горах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 15-16 квітня утримається мінлива хмарність. 15 квітня вночі в Україні, крім західних областей, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; вдень без опадів, лише у південній частині очікується невеликий дощ. 16 квітня без опадів, лише в Криму та Приазов`ї пройдуть невеликі дощі (вночі місцями). Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-5° (на Південному узбережжі Криму температура 1-6° тепла); вдень 7-12° тепла, у східній частині 4-9°, 16 квітня в західних областях 10-15°. На Закарпатті: без опадів; температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° (в горах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла).

17-18 квітня без опадів, лише в Криму, а вдень 18 квітня і у західних та північних областях невеликі дощі. Температура вночі 1-5° тепла, в Україні, крім західних областей та Південного узбережжя Криму, на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-3°; вдень 12-18° тепла, в західних областях, а 18 квітня у західній половині країни місцями до 20° (17 квітня у східних областях, Криму та Приазов`ї 9-14°). На Закарпатті: без опадів, лише вдень 18 квітня невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 16-21° тепла (в горах вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла).

У м.Києві та області 14 квітня буде мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°, по області вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°.

15-16 квітня мінлива хмарність утримається. Без опадів, лише вночі 15 квітня місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-5°, вдень температура 7-12° тепла.

17-18 квітня - без опадів. Температура вночі 1-5° тепла, на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°, вдень 16 квітня 7-12° тепла, 17 квітня 10-15°.