Суд залишив під вартою трьох трансплантологів інституту ім. Шалімова

Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою трьох хірургів Національного інституту хірургії і трансплантології імені О.Шалімова Академії медичних наук України, які обвинувачуються у проведенні незаконних хірургічних операцій.

Про це УНІАН повідомив адвокат одного з лікарів, зауваживши, що вказані особи перебуватимуть під арештом протягом двох місяців відповідно до попереднього рішення Голосіївського районного суду столиці.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня було затримано трьох київських лікарів, підозрюваних у незаконній трансплантації нирок.

Їм пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.149 (торгівля або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Лікарі входили до складу транснаціональної організованої злочинної групи, учасники якої тривалий час займалися торгівлею людьми з України до однієї з південних країн. Працівники міліції встановили, що лікарі з метою вилучення нирок для подальшої трансплантації заможним реципієнтам безпосередньо здійснювали експлуатацію донорів у вигляді вилучення органів. Встановлено, що реципієнтами були переважно заможні громадяни іншої країни, в яку масово імігрували наші співвітчизники на початку 90-х. За операцію з трансплантації здорової нирки вони платили організаторам групи від 100 до 200 тис. доларів.

Встановлено понад 30 потерпілих від діяльності цієї злочинної групи. Серед них громадяни України, Молдови та Узбекистану, які були продані за кордон. На батьківщину вони повернулись вже без нирок, ставши інвалідами.