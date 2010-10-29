Азаров: депозити наших людей зростають на 1-2 млрд. щотижня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ очікує, що незабаром банки почнуть знижувати ставки по кредитах.

Про це він повідомив в ефірі Першого національного телеканалу.

За його словами, це буде результатом збільшення депозитних внесків і зниження відсотків за ними.

«Депозити наших людей у банках зростають на 1-2 млрд грн щотижня. Ми вже накопичили за цей проміжок часу понад 50 млрд депозитних ресурсів. Ожила економіка. Потрібен, звісно, час, щоб знизилися ставки. Банки, зауважте, почали вже знижувати значно ставки за залученими депозитами. Це перший крок, після якого відбудеться зниження ставок і за кредитами. На все потрібне терпіння, час і спокій», - заявив прем`єр.