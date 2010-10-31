У Чернівцях виступлять солісти «Ла Скала» та «Большого театра»

Концерт за участю світових зірок оперного мистецтва відбудеться 13 листопада у Чернівцях з нагоди відкриття відреставрованого приміщення обласної філармонії, яка цього року святкує своє 70-річчя.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, концерт відбудеться під патронатом губернатора Буковини Михайла ПАПІЄВА за підтримки народного артиста Росії, Заслуженого артиста України, соліста Маріїнського театру Санкт-Петербурга, колишнього буковинця Василя ГЕРЕЛЛО.

У концерті до відкриття Чернівецької філармонії візьмуть участь солістка Міланського театру «Ла Скала» (Італія) Даніела СКІЛАЧЧІ, соліст «Большого театра» Росії Павло ВАЛУЖИН та лауреат Міжнародного конкурсу диригентів «Mario Guselia» Фабіо МОСТРАНДЖЕЛО (Італія).

Виступом світових зірок оперного мистецтва розпочнеться фестиваль класичної музики «Буковинський листопад 2010», у якому візьмуть участь понад 20 відомих українських колективів і виконавців з Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Тернополя і Хмельницького.

На реставрацію обласної філармонії у Чернівцях, яка тривала кілька років, витрачено 12 млн. грн. з державного й обласного бюджетів. Філармонія у Чернівцях цього року відзначила 70-річчя з дня заснування. На її сцені виступали Енріко Карузо, Соломія Крушельницька, Орест Руснак, Сіді Таль, Микола Лисенко, Федір Шаляпін, Поль Робсон та багато інших відомих співаків минулого та сучасності. Реставрація будівлі здійснювалася таким чином, щоб не нашкодити унікальній акустиці філармонійної зали.