"Україна" змінила власників, керівників і супутниковий канал

Телерадіокомпанія „Україна” змінила власників та керівництво.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Згідно з повідомленням, сьогодні на засіданні Національна рада ухвалила рішення про переоформлення чотирьох ліцензій на мовлення ЗАТ ТРК „Україна” у зв’язку зі зміною власників, керівництва та параметрів супутникового каналу мовлення.

Власником телеканалу стала ТОВ „Медіа Група Україна” замість ЗАТ „Систем Кепітал Менеджмент”. Посада керівника, яку раніше обіймав Вальдемар Річард ДЗІКІ, поки вакантна. Нині обов’язки генерального директора тимчасово виконує Марина МИРГОРОДСЬКА.

Також рішенням Нацради передбачено зміну параметрів супутникового каналу мовлення. Відтепер замість супутникового ретранслятора SIRIUS-4 сигнал поширюватиме Astra 4А.

На офіційному сайті СКМ повідомляється, що СКМ створює медіа групу на базі телеканалу "Україна". До нього увійдуть основні медіаактиви, що належать групі: окрім "України" з телеканалів в холдингу будуть спортивний канал "Футбол", регіональний "Донбас", до кінця поточного року очікується запуск ще одного спортивного каналу "Футбол +" і кіноканалу.

У 2011 році очікується запуск телеканалу "Новини". Також до складу медіагрупи увійдуть сейлз-хаус "Медіапартнерство", що продає рекламу на всіх телеканалах СКМ, власна продакшн-компания й інтернет-холдинг Digital Ventures (розвиває портал tochka.net).

Як заявила директор СКМ з розвитку бізнесу Катерина ЛАПШИНА, необхідність виділити медіаактиви холдингу в окремий підрозділ викликана їх активним розвитком.

"Медіа група Україна" вже отримала право власності на 99,999% акцій ЗАТ "ТРК Україна".