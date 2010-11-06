Хлопець через сварку з коханою одну з її сестер вбив, а іншу викрав

На Сумщині 23-річний хлопець убив сестру своєї колишньої дівчини, а другу її сестру викрав та силоміць утримував у покинутому будинку.

Як повідомила УНІАН керівник Сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, про вбивство правоохоронці дізналися тоді, коли викраденій дівчині вдалося втекти. Сам юнак розповів правоохоронцям, що вбив сестру своєї коханої за те, що вона відмовилася помирити їх після сварки.

На оперативному відтворенні подій затриманий розповів, що задушив дівчину, а тіло вивіз на підводі в ліс і закопав. Після того викрав другу сестру і заховав її у сусідньому селі в покинутому будинку. Але дівчині вдалося втекти.

Паралельно хлопець намагався влаштувати стосунки з їхньою сестрою.

Затриманому пред`явлено обвинувачення у викраденні людини та навмисному вбивстві. Правоохоронці не виключають, що він причетний і до зникнення ще однієї неповнолітньої з цього ж села, яку шукають уже півроку.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.