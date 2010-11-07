У Львові всьоме відбудеться фестиваль «Золота троянда»

21 листопада у Львові відбудеться відкриття VII Молодіжного міжнародного музичного фестивалю ім. Ісидора Вимера «Золота троянда-2010».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, для участі у музичному фестивалі запрошено видатних музикантів, композиторів, музикознавців.

«Цей музичний фестиваль проходить всьоме, і необхідний нашій здібній молоді, також фестиваль відіграє важливу роль для підвищення культурного рівня молоді саме в сфері розуміння класичної музики» - зазначила у коментарі УНІАН засновник молодіжного музичного фестивалю «Золота троянда» Олена ВИМЕР.

У програмі фестивалю, який триватиме до 27 листопада, відбудеться концерт вокальної та хорової музики у залі Органної та камерної музики; конференція на тему «Роль молоді у формуванні ставлення до сучасної класичної музики» за участі Хіландара ЛАСКАРІСА (Австрія) та композитора Надії КУРІННОЇ (Львівська державна філармонія ім. С.Людкевича); концерт зірки «Золотої Троянди» за участі заслуженої артистки України Етелли ЧУПРИК (Львівська національна музична академія ім. М.Лисенка); благодійний вечір для багатодітних та малозабезпечених сімей Львівщини.