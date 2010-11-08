У Запоріжжі мешканці 66 багатоповерхівок сидять без води

У Хортицькому районі Запоріжжя близько 28 тис. жителів залишилися без централізованого водопостачання через аварію в мережах комунального підприємства "Водоканал", що забезпечує подачу питної води в місті.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Запорізької ОДА, аварія, що стала причиною відсутності питної води в 66 багатоповерхових будинках, сталася напередодні вдень, однак наслідки її не вдається усунути досі.

"7 листопада о 15.30 у Хортицькому районі Запоріжжя стався порив водоводу діаметром 600 мм. Без холодного водопостачання залишилися 66 багатоповерхових будинків - близько 28 тис. чол.", - повідомили в управлінні, зазначивши, що, незважаючи на те, що співробітники водоканалу працювали всю ніч, питну воду люди поки що можуть одержувати лише з автоцистерн.

"Роботи з ліквідації аварії тривають: на місці події працюють 10 чоловік і 7 од. техніки. Підвезення води забезпечується двома автоцистернами", - повідомили в Управлінні.