Між підрозділами міліції запроваджено відеоз'язок

Керівник Управління Міністерства внутрішніх справ у Рівненській області Олег САЛО запровадив наради зі своїми підлеглими в районах у режимі відеоконференції.

Як передає кореспондент УНІАН, перше застосування нового засобу комунікації та управління міліцейськими підрозділами О.САЛО продемонстрував журналістам під час наради в конференц-залі УМВС.

Начальник міліції тільки заслухав звіти керівників міськрайвідділів внутрішніх справ і дав їм відповідні вказівки.

Як пояснив генерал О.САЛО, новий зв’язок дозволить міліцейським керівникам не тільки бачити один одного, але й обмінюватися оперативною інформацією, досвідом.

«До участі в нараді, яку я проводжу щотижня на рівні керівного складу серед галузевих служб та підрозділів, долучатимуться і начальники міськрайвідділів усіх шістнадцяти районів, - зазначив генерал. - Для цього, звичайно, діставатися до обласного центру не потрібно, а всього лише знаходитися у своєму робочому кабінеті, де встановлено відеотелефон. Кожен начальник міськрайвідділу буде чути зауваження в роботі іншого, а відтак брати їх до уваги і в своїй подальшій діяльності”.

Як додав О.САЛО, “проводити відеоконференції буду не тільки я, а й мої заступники. А от службові телеграми, які надсилаються за результатами щотижневої наради через деякий час, дещо втратять свою актуальність».

Завдяки відеоконференціям зменшуються витрати і час, пов`язані із відривом співробітників від роботи на час переїзду до обласного центру. Проте головне, на думку керівника УМВС, - те, що це прискорює процеси ухвалення рішень в надзвичайних ситуаціях, підвищує продуктивність праці та вирішує кадрові питання.