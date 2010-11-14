На Сумщині затримано 200 нелегалів

З початку року прикордонники Сумського прикордонного загону затримали 200 нелегальних мігрантів та конфіскували товарів і вантажів на 30 млн. грн.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА.

За його словами, за цей період було піддано контролю та пропущено через державний кордон понад 6 млн. осіб та майже 1 млн. транспортних засобів.

В той же час не пропущено через кордон з різних причин більш ніж 4,5 тис. осіб. Накладено штрафів за адміністративні правопорушення на суму близько 470 тис. грн.

Прикордонниками виявлено майже 1,3 тис. осіб, які використовували підроблені, чужі та недійсні паспортні документи.

Крім того, виявлено та вилучено 89 одиниць зброї та 260 штук боєприпасів, 600 грамів вибухових речовин; понад 15 кг наркотичних засобів та майже 0,5 кг психотропних речовин; понад 70 транспортних засобів, які використовувались як засіб переміщення контрабанди.