БЮТ буде наполягати на своїх 800 поправках до Податкового кодексу

Київ. 15 листопада. УНІАН. Фракція Блоку Юлії Тимошенко вимагатиме голосування всіх своїх поправок, поданих до проекту Податкового кодексу для розгляду в другому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зауважив, що є великі сумніви відносно розгляду цього проекту документа впродовж одного дня, оскільки не можна «на автоматі» проголосувати цей документ.

Лідер фракції БЮТ припустив, що проект Податкового кодексу буде розглядатися впродовж усього тижня. Він зауважив, що детальне ознайомлення з проектом Податкового кодексу засвідчило неможливість його підтримання з боку БЮТ. «Не тому, що ми опозиція, а тому, що ми солідарні з тими людьми, які сьогодні стоять на площах, і вони проти цих новацій, які запроваджуються», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що фракція БЮТ внесла понад 800 поправок до цього проекту документа. «І ми будемо на них наполягати і не тільки їх озвучувати, але і голосувати», - сказав І.КИРИЛЕНКО.