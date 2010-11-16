У дитсадку вибухнув балон з киснем: постраждали троє людей

У Херсоні сьогодні у дитсадку стався вибух балона з киснем, внаслідок чого постраждали три людини, у тому числі двоє дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Херсонській області вибув стався під час приготування кисневого напою. Постраждали двоє дітей і жінка-завгосп, яка готувала цей коктейль.

Сигнал про вибух надійшов до оперативно-координаційного центру обласної служби МНС о 10.30. Одразу на місце події виїхали два пожежно-рятувальних відділення і представники оперативного штабу МНС.

Постраждалі з травмами та опіками госпіталізовані.

Найбільше постраждав 4-річний хлопчик, який отримав опіки обличчя та рук третього ступеню і у важкому стані потрапив до реанімаційного відділення.

Причини вибуху буде встановлено у ході розслідування.