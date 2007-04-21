Інваліди провели марш-маніфестацію

У Сімферополі сьогодні більше 300 людей (у тому числі й діти) з обмеженими фізичними можливостями взяли участь у марші-маніфестації, що пройшов під гаслом "Дивись на мене, як на рівного!".

Як передає кореспондент УНІАН, інваліди з повітряними кульками й транспарантами "Дивись на мене, як на рівного", "Ми такі як ви", "Дивись на те, що я можу, а не на те, чого я не можу" пройшли колоною центральними вулицями кримської столиці.

На центральній площі міста як інваліди, так і здорові люди - представники 25 різних громадських організацій Криму провели мітинг і концерт. У ході концерту виступили люди з обмеженими фізичними можливостями: Діти зі школи для учнів із вадами зору читали вірші, "колясочники" танцювали вальс, було показано циркові номери, продемонстровано елементи самообслуговування в колясці тощо.

Мета акції "Дивись на мене, як на рівного!" - привернути увагу громадськості до проблем людей з обмеженими можливостями, формування позитивного сприйняття інвалідів тощо.

Акція "Дивись на мене як на рівного!" проводилася в Сімферополі за підтримки Канадського фонду "Дітям Чорнобиля".

Нагадаємо, в Криму проживають близько 120 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями. На тисячу осіб населення Криму припадає 59 інвалідів, це вище аналогічного показника в цілому по Україні.