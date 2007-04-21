Град розігнав обласний суботник у Полтаві

Близько п’яти тисяч чиновників Полтавської області вийшли сьогодні на обласний суботник.

Як передає кореспондент УНІАН, таку акцію проведено на виконання розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації Валерія АСАДЧЕВА в рамках проведення двомісячника озеленення, чистоти та благоустрою міст, селищ і сільських населених пунктів області.

“Дата проведення суботника обиралася свідомо з розумінням того, що частина населення підтримає цю акцію, бо продовжує шанувати колишню багаторічну традицію, а також виходячи із сучасних віянь, у тому числі і європейських стандартів щодо чистоти довкілля”, - заявив учасник суботника губернатор В.АСАДЧЕВ.

На жаль, ближче до полудня в Полтаві пройшов град і мешканці міста швидко розійшлись у справах.