Мітинги зривають міжнародний конкурс молодих піаністів

VII міжнародний конкурс молодих піаністів пам`яті Владимира Горовіца, який проходить зараз у приміщенні Національної філармонії в Києві, може зірватися через шум від колонок, встановлених на сцені опозиції на Європейській площі.

58 піаністів з 22 країн світу вимушені сприймати класичну музику під "акомпанемент" "попси" і виступів політичних лідерів, пише Газета по-київськи.

«Звук з вулиці проникає крізь стіни, вікна. Ми стали його заручниками, так прокоментувала виданню ситуацію імпресаріо конкурсу Ірина Полстянкіна. - Одні динаміки стоять біля Українського дому, другі – поряд з Аркою Возз`єднання. Звук рикошетом відбивається від готелю "Дніпро", схилів, інших будівель і повертається до нас, не даючи можливості ані конкурсантам настроїтися на виконання, ані членам журі оцінити ступінь майстерності».

"Переселитися" в інше приміщення конкурсанти не можуть. Адже зі всіх київських театрів і палаців культури тільки зал філармонії має необхідну акустику для таких виступів. А сам конкурс Горовіца проводиться один раз на два роки і є єдиним конкурсом в Україні, який одержав міжнародне визнання – він прийнятий до Всесвітньої федерації музичних конкурсів.

«Коли звучить тиха спокійна музика, а з вулиці в цей час доноситься "Нас мільйони, хай їм грець", то про яку якість виконання можна говорити, – розповідає Ірина Полстянкіна. – Електронна і акустична музика несумісні». Керівництво філармонії навіть зверталося в різні фірми, які обслуговують апаратуру, з питанням, чи є які-небудь загороди, здатні захистити від зайвого шуму, можливо, екрани, штори. Але таких ще не придумали. Хоча з урахуванням постійної наростаючої політичної активності в столиці, зробити це слід було би найближчим часом.