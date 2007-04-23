Яценюк сподівається на майже друге пришестя

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що Україна стане членом Світової організації торгівлі до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив під час виступу перед студентами і викладачами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім.Т.Шевченка.

«Будемо сподіватися, що до кінця поточного року настане чудо – це майже буде як друге пришестя, коли Україна вступить до СОТ, оскільки на сьогодні 150 країн є членами СОТ, крім таких як Україна, Ірак, Іран, Афганістан, Таджикистан», - сказав міністр.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що процес вступу України до СОТ триває уже 14 років. «Це вже парадокс, посміховисько. За цей період часу я вже встиг завершити свій навчальний курс і два чи три рази стати міністром» - додав він.

Він зазначив, що на сьогодні Україна завершила переговори по укладенню протоколів про доступ до ринку товарів та послуг з усіма країнами – членами СОТ, окрім Киргизії.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, перешкодою вступу України до СОТ є проблеми у прийнятті деяких законів, і ця проблема на сьогодні пов’язана «з політичною турбулентністю» в Україні.

Серед основних причин, які негативно впливали на процес вступу України до СОТ, А.ЯЦЕНЮК назвав відсутність політичної волі, відсутність елементарних економічних знань і розуміння, що таке СОТ, внутрішньополітичний розбрат.