В Україні очікується потепління

Завтра в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів, лише вдень у Карпатах та на Прикарпатті дощ, місцями гроза.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на грунті та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 13-18° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

25-26 квітня - мінлива хмарність. Без опадів, лише 25 квітня у Карпатах та прикарпатських областях короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у східній частині 1-6° тепла, на поверхні грунту, а 25 квітня місцями і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 16-21° тепла, у Криму та на Лівобережжі 13-18°.

27-28 квітня - без опадів, лише вдень 28 квітня у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози. Температура вночі 5-12° тепла, вдень 17-23°, 27 квітня у східній частині та у Криму, 28 квітня у західних та північних областях 14-19°.

Вдень 29 квітня у східних, 30 квітня у північних та західних областях невеликі дощі, 1 травня у західній, 2 травня у південній половині, 3 травня у східних областях помірні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Зниження температури вночі до 2-7° тепла, вдень до 10-16°, на Закарпатті до 13-18°.

У Києві та області у вівторок очікується невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°, вдень 14-16° тепла; по області вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°, вдень 13-18° тепла.

25-26 квітня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°.

27-28 квітня - без опадів. Температура вночі 5-11° тепла, вдень 27 квітня 17-22°, 28 квітня 14-19°.