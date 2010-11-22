ТВі веде пряму телетрансляцію з Майдану

Телеканал ТВі розпочав пряму трансляцію з Майдану Незалежності, де зараз триває акція протесту підприємців проти нового Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у прес-служба ТВі, незадовго до початку прямої трансляції акції протесту приміщення, в якому розташований телеканал ТВі, з невідомих причин тимчасово було відключене від енергозабезпечення.

Як повідомляв УНІАН, ТВі планував о 18.30 розпочати пряму трансляцію акції протесту підприємців малого і середнього бізнесу з Майдану Незалежності в Києві.