Черновецькому сподобалося ”знущатися” над киянами

Заборона мера Леоніда Черновецького на продаж алкогольних напоїв у центрі столиці може бути продовжена і на травневі свята. Як повідомив ЛігаБізнесІнформ, начальник Головного управління Київської міської державної адміністрації (КМДА) Василь Щербенко, терміни в дорученні не зазначені, тому не виключено, що заборона буде продовжена і на травневі свята.

За його словами, імовірно, заборона буде знята по закінченню мітингів, що зараз проводяться в центрі Києва.

Продаж алкоголю в центрі столиці був тимчасово припинений до квітня.

Зокрема, з ініціативи київської влади в магазинах по вулиці Інститутській і Банковій були закриті відділи з продажу спиртних напоїв.

Це вже не перша заборона щодо торгівлі алкоголем у центрі столиці, нагадує Українська правда.

Так, 1 листопада 2006 р. Київська міська рада заборонила продаж у торговельних наметах і кіосках на Хрещатику алкогольних і слабоалкогольних напоїв у скляній тарі.

Тоді це було пов`язано з облаштуванням центральної вулиці Києва. Заборонялася навіть реклама цієї продукції в центрі Києва, зокрема, на конструкціях великого формату.