Губернатор закликав духовенство всіх конфесій провести молебень

Голова Запорізької ОДА Борис ПЕТРОВ закликав представників духовенства всіх конфесій провести молебень за упокій душ тих, хто загинув від голоду в 30-і роки XX століття, а жителів регіону - взяти участь у траурних заходах на території Запорізької області 27 листопада, у День пам`яті жертв Голодомору в Україну.

Про це йдеться у зверненні Б.ПЕТРОВА, розміщеному сьогодні на офіційному сайті Запорізької ОДА.

"Закликаю мешканців області, усіх, хто поділяє скорботу українського народу, взяти участь у траурних заходах і вшанувати пам`ять тих, хто став жертвою трагічних подій. Звертаюся з проханням до представників духовенства, незалежно від релігійних переконань, 27 листопада провести молебень за упокій душ наших співгромадян, загиблих від голоду", - йдеться у зверненні.

У ньому також зазначено, що, хоча юристам й історикам ще належить дати відповідь на запитання: "чи відповідають події тих років загальноприйнятому визначенню геноциду", масовий голод в Україні, яка була житницею Європи, - історичний факт, і пам`ятати про тих, хто переніс тяжкі муки і прийняв жахливу смерть - обов`язок кожного.