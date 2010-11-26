Губернатор закликав духовенство всіх конфесій провести молебень
За упокій жертв Голодомору
Голова Запорізької ОДА Борис ПЕТРОВ закликав представників духовенства всіх конфесій провести молебень за упокій душ тих, хто загинув від голоду в 30-і роки XX століття, а жителів регіону - взяти участь у траурних заходах на території Запорізької області 27 листопада, у День пам`яті жертв Голодомору в Україну.
Про це йдеться у зверненні Б.ПЕТРОВА, розміщеному сьогодні на офіційному сайті Запорізької ОДА.
"Закликаю мешканців області, усіх, хто поділяє скорботу українського народу, взяти участь у траурних заходах і вшанувати пам`ять тих, хто став жертвою трагічних подій. Звертаюся з проханням до представників духовенства, незалежно від релігійних переконань, 27 листопада провести молебень за упокій душ наших співгромадян, загиблих від голоду", - йдеться у зверненні.
У ньому також зазначено, що, хоча юристам й історикам ще належить дати відповідь на запитання: "чи відповідають події тих років загальноприйнятому визначенню геноциду", масовий голод в Україні, яка була житницею Європи, - історичний факт, і пам`ятати про тих, хто переніс тяжкі муки і прийняв жахливу смерть - обов`язок кожного.