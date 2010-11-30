Негода наробила лиха і в Україні

У Херсонській області через негоду без електропостачання залишилися 12 населених пунктів і частково обласний центр.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, знеструмлено села у Голопристанському, Каланчацькому, Новотроїцькому, Каховському, Скадовсьому районах і у частково місто Скадовськ.

У Суворовському районі Херсона без струму залишилися 7 багатоквартирних будинків.

Аварійні бригади обіцяють сьогодні відновити електропостачання в усіх населених пунктах.

У Криму негода залишила без електропостачання 7 сіл у Сакському і Бахчисарайському районах і низку районів Сімферополя.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, через пошкодження лінії електропередач у зв`язку зі складними метеорологічними умовами (вітер 10-15 м/с, дощ) у Сакському районі повністю без електропостачання залишилися села Володимирівка і Єлизаветове.

У Бахчисарайському районі у зв`язку з погіршенням погодних умов була знеструмлена високовольтна лінія потужністю 35 кВ. Без електропостачання залишилося село Научне, село Верхоріччя, с.Кудрине, с.Передущельне, с.Синапне.

Проводяться аварійно-відновні роботи.