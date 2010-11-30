Києву перекривають тепло

Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» через борги обмежив газопостачання ТЕЦ компанії «Київенерго».

Як повідомили УНІАН у Департаменті корпоративних комунікацій АК «Київенерго», УМГ «Київтрансгаз» знизив тиск газу для ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5 АК «Київенерго». Станом на 30 листопада тиск газу по ТЕЦ-6 впав на 46% (з 3,7 до 2 кгс/см2), по ТЕЦ-5 – на 22,5% (з 4 до 3,1 кгс/см2).

Внаслідок падіння тиску газу виробництво електричної енергії на ТЕЦ-5 знизилося з 440 мВт до 300 мВт/год., на ТЕЦ-6 – з 440 мВт до 320 мВт/год. При втраті електричного навантаження на теплоелектроцентралях вимушено знизилися і показники виробленої теплової енергії. Таким чином, температура теплоносія на ТЕЦ-5 вже знизилась до 48˚С, по ТЕЦ-6 – до 58˚С проти нормативних 74˚С, які мають бути згідно із температурним графіком за нинішньої температури повітря.

За прогнозами синоптиків, у Києві найближчими днями очікується значне похолодання, але, незважаючи на це, газовики все ж таки знижують тиск газу. Згідно з нормативами, за середньодобової температури -5˚С температура теплоносія має становити 88˚С. Очікується, що при нинішніх темпах зниження тиску газу на станціях, температура теплоносія становитиме не більш як 55˚С. Таким чином, кияни знову відчуватимуть значні незручності та помітне зниження температури в оселях.

Обмеження газопостачання обумовлено заборгованістю енергокомпанії за спожитий газ. Несплата споживачами АК «Київенерго» боргів за спожиту теплову та електричну енергію, а також невідшкодування міськдержадміністрацією різниці в тарифах на тепло призвели до обмеження газу на ТЕЦ. Так, наразі борг КМДА перед «Київенерго» (різниця в тарифах) становить 1,1 млрд. грн. При цьому борг енергокомпанії за природний газ становить також вже більш як 1 млрд. грн.

У компанії обіцяють, що робота ТЕЦ стабілізується одразу після вирішення питання щодо погашення боргу з компенсації різниці в тарифах.

В «Київенерго» нагадали, загальний борг всіх споживачів компанії становить 1,8 млрд. грн., з яких 0,8 млрд. грн. – борги за теплову енергію, 1 млрд. грн. – за електричну.