МАУ готуються продати в потрібні руки?

Підготовка Фондом державного майна України (ФДМУ) до продажу державного пакету акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» («МАУ») є незадовільною. Про це повідомив УНІАН перший заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат (НУ-НС) Олександр БОНДАР.

Зокрема, відповідаючи на питання, з якою метою керівництво ФДМ не перешкоджало внесенню до Статуту «МАУ» пункту про пріоритетне право акціонерів на викуп акцій, чим штучно було відсічено ряд потенційних покупців держпакету «МАУ» від можливості його придбання, А. БОНДАР зазначив: «З однією метою - продати в потрібні руки». «Єдине, що можна було б це зробити більш професійно. Раніше у Фонді працювало багато професіоналів, які могли це робити, а зараз це робиться бездарно, бо весь професійний склад був втрачений за час керівництвом Фондом Семенюк, і зараз Рябченко », - додав він.

Крім того, А. БОНДАР не вірить, що пріоритетне право акціонерів «МАУ» на викуп акцій, могло з`явитися в Статуті авіакомпанії помилково. «Ні, нічого помилково не робиться», - повідомив він. Народний депутат вважає, що найбільш правильним варіантом було б проведення відкритого конкурсу з продажу державного пакета акцій «МАУ», що дозволило б забезпечити максимальний економічний ефект. «Ну, якщо б він (конкурс - УНІАН) був оголошений, то, звичайно, все відбувалося б по-іншому» - заявив А. БОНДАР.

Обраний Фондом держмайна варіант продажу державного пакета акцій «МАУ» А. БОНДАР назвав адресним. «Ну, звичайно адресна, як ще може бути, якщо один покупець і мінімальна ціна за оцінками експертів», - зазначив він.

Нагадаємо, відповідно до чинного Закону "Про акціонерні товариства" (прийнятий у квітні 2009 р.), переважне право акціонерів на придбання акцій будь-якого акціонерного товариства (приватного або публічного) може як вноситися, так і не вноситися до Статуту цього акціонерного товариства залежно від рішення акціонерів.

Довідка УНІАН. 5 листопада ФДМУ оголосив про приватизацію державного пакета акцій «МАУ».

22 листопада глава ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО на прес-конференції заявив, що Фонд держмайна вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакету акцій МАУ повинна становити 250 млн. грн.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія з`єднує Україні з 35 столицями та ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародні аеропорти Києва - «Бориспіль» (КВР) і Львова - «Львів» (LWO). МАУ виконує понад 450 міжнародних та внутрішніх рейсів на тиждень з Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова та Сімферополя на власних літаках і в партнерстві з іншими авіакомпаніями.