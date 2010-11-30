Від переохолодження померла 33-річна жінка

Повідомляє МНС з Хмельниччини

У селі Голосків Летичівського району Хмельницької області 33-річна мешканка Вінницької області померла від переохолодження. Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор Центр пропаганди Головного управління МНС у Хмельницькій області Олексій ЧЕРКАСОВ, тіло громадянки було виявлене на узбіччі дороги. За його словами, причину і обставини трагедії з’ясує слідство.

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