Від переохолодження померла 33-річна жінка
21:24, 30 листопада 2010Суспільство
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Повідомляє МНС з Хмельниччини
У селі Голосків Летичівського району Хмельницької області 33-річна мешканка Вінницької області померла від переохолодження.
Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор Центр пропаганди Головного управління МНС у Хмельницькій області Олексій ЧЕРКАСОВ, тіло громадянки було виявлене на узбіччі дороги.
За його словами, причину і обставини трагедії з’ясує слідство.
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