З Казахстану екстрадовано жителя Вінниччини

З Казахстану екстрадовано 27-річного жителя Жмеринки Вінницької області, який з 2007 року перебував у міжнародному розшуку за незаконне зберігання наркотичних засобів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Затриманий раніше відбував покарання за незаконне зберігання наркотичних засобів.

У 2006 році у його помешканні співробітники міліції знову виявили наркотики. Чоловіка було притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів без мети збуту.

За рішенням суду він отримав два роки позбавлення волі, а поки вирок не набрав чинності, чоловіка залишили на підписці про невиїзд. У 2007 році працівники міліції оголосили його у міжнародний розшук.

У червні 2010 року з Казахстану надійшла інформація про те, що на їхній території затриманий невідомий чоловік без будь-яких документів. Він повідомив свої анкетні дані та заявив, що є громадянином України і проживає у Жмеринському районі Вінницької області.

Правоохоронці Казахстану попросили українську сторону надати фото, аби ідентифікувати особу.

З’ясувалось, що затриманий є тим самим зловмисником, якого розшукують вінницькі правоохоронці за ухилення від відбування покарання. Чоловік назвався ім’ям свого рідного брата.