Вартість квартир у Києві (по районах)

На первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у листопаді 2010 року знизилася на 0,09% – до 1 556 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1224 дол./кв.м, найдорожчим, – Печерський, де середня ціна продажу становила 2398 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження 1 кв. м житла відбулося в Голосіївському – на 0,06% (1 дол.) – до 1621 дол., Дарницькому – на 0,13% (2 дол.) – до 1224 дол., Святошинському – на 0,16% (2 дол.) – до 1278 дол., Подільському – на 0,05% (1 дол.) – до 1433 дол., Солом’янському – на 0,07% (1 дол.) – до 1422 дол., Дніпровському – на 0,04% (1 дол.) – до 1284 дол., Деснянському – на 0,12% (2 дол.) – до 1245 дол./кв. м, Печерському – на 0,09% (2 дол.) – до 2498 дол./кв. м, Оболонському районі – на 0,22% (4 дол.) - до 1621 дол.

При цьому стабілізація вартості квартир відбулася в Шевченківському районі – на рівні 1940 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2010 року виросла на 0,11% – до 1 557 дол./кв. м; у серпні 2010 року знизилася на 0,69% – до 1539 дол./кв. м; у липні 2010 року знизилася на 0,41% (6 дол.) – до 1550 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і коттеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.