Госпсуд Києва заарештував акції 34 підприємств

Господарський суд Києва наклав арешт на акції 34 підприємств, частками яких володіє акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд».

Як сказано в рішенні суду від 17 листопада ц.р., текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, акції заарештовано на забезпечення позову «Київміськбуду» до номінального утримувача акцій, ТОВ «Фондовий союз «Україна», про визнання права власності на прості іменні акції 34 акціонерних товариств.

Зокрема, суд наклав арешт на всі акції наступних компаній: ВАТ «Домобудівний комбінат №4», ВАТ «Будмеханізація», ВАТ «Трест «Київспецбуд», ВАТ «Київоздоббуд», ВАТ «Домобудівний комбінат №3», ВАТ «АТП – 5», ВАТ "ЕМЗ "Металіст", ВАТ «Асфальтобетонний завод», ВАТ «Київопорядкомплект», ВАТ “ПТІ Київоргбуд», ВАТ «Трест Міськбуд-4», ВАТ «Трест "Київміськбуд – 6», ВАТ «Трест «Київміськбуд – 3», ВАТ «Завод ЖБВ №1», ВАТ «Деревообробний комбінат №7», ВАТ «Трест Київпідземшляхбуд-2», ВАТ «Завод опоряджувальних матеріалів», ВАТ «Управління спеціальних машин», ВАТ «Міськбудтранс», ВАТ «Деревообробний комбінат №3», ВАТ «Промінь», ВАТ «Завод ДСП», ВАТ «Київелектромонтаж», ВАТ «Спеціалізоване будівельно-монтажне управління», ВАТ «Тайга», ВАТ «АТП – 1», ВАТ «АТП – 7», акціонерного товариство відкритого типу «Жуляни», ВАТ «Будтранс», ВАТ «Експериментально-механічний завод», ВАТ «АТП – 2», ВАТ «Київбуддеталькомплект», ВАТ «ДБК "Відрадний», ВАТ «Інвестиційні технології».

Суд заборонив власникам простих іменних акцій, а також третім особам здійснювати дії, направлені на відчуження даних акцій, зокрема укладати договори і обтяжувати акції. Також суд заборонив ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», ВАТ «Національний депозитарій України» і тримачам, які здійснюють облік прав власності на прості іменні акції, зокрема ТОВ «Фондовий союз «Україна», здійснювати облікові операції про внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів вказаних емітентів.

При цьому у рішенні суду не вказано, на які частки в даних компаніях претендує «Київміськбуд».

Згідно з документом, 31 січня 2007 року між ХК «Київміськбуд» і ТОВ «Фондовий союз «Україна» було укладено договір про відкриття рахунку в цінних паперах, на підставі яких усі пакети акцій компаній, якими володів «Київміськбуд», були знерухомлені і переведені на зберігання на даний рахунок.

Станом на 31 травня 2010 р. на рахунку в цінних паперах «Київміськбуду», відкритому ТОВ «Фондовий союз «Україна», зберігалися цінні папери загальною номінальною вартістю 35 млн. 367 тис. 775,15 грн.

У рішенні суду зазначається, що право власності «Київміськбуду» на дані цінні папери 34 акціонерних товариств підтверджується випискою ТОВ «Фондовий союз «Україна» від 7 червня 2010 р.

При цьому з липня 2010 року ТОВ «Фондовий союз «Україна» в односторонньому порядку не виконує умови укладеного договору, зокрема не надає щомісячні виписки про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах компанії, не дає відповіді на запити «Київміськбуду», не надає виписки про стан рахунку і виписки про операції щодо рахунку. Водночас підтвердженням права власності на знерухомлені цінні папери є виписка з рахунку в цінних паперах, яку тримач зобов`язаний надати власникові цінних паперів.

Згідно з обставинами справи, позивач дізнався про проведення акціонерними товариствами, акціями яких володіє «Київміськбуд» і тримачами яких є «Фондовий союз «Україна», загальних зборів акціонерів для зміни керівництва підприємств, узгодження договорів про відчуження майна тощо. При цьому участь «Київміськбуду» в цих зборах неможлива у зв`язку з відмовою тримача акцій надати документи, які підтверджують право власності на цінні папери.

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 серпня 2010 р. номінальним тримачем пакета акцій у розмірі 52 953 730 штук, що становить 80,0649% загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», було ТОВ «Фондовий союз «Україна».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.