Кабмін затвердив пункти пропуску ядерних матеріалів через кордон

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 17 листопада 2010 року №1057 затвердив список пунктів пропуску через державний кордон, через які переміщаються товари військового призначення й ядерні матеріали.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби.

Згідно з документом, розміщеним на офіційному урядовому сайті, серед пунктів пропуску для автомобільного сполучення наступні: на кордоні з Республікою Польща – Краковець, Рава-Руська, Шегіні, Ягодин; із Словацькою Республікою – Малий Березний, Ужгород, з Угорською Республікою – Чоп (Тиса), з Румунією – Дякове, Порубне, з Республікою Молдова – Кучурган, Мамалига, Могилі-Подільський, Нові Трояни, Платонове, Рені, Росошани, Сокиряни, Старокозаче, Табаки, з Російською Федерацією – Бачевськ, Велика Писарєвка, Гоптівка, Гремяч, Должанський, Ізварино, Катеринівка, Красна Таловка, Мариновка, Новоазовськ, Плетенівка, Сеньковка, Танюшевка, Успенка, Червонопартизанськ, Юнаківка, з Республікою Білорусь – Виступовичі, Дольськ, Доманово, Нові Яриловичі, Сеньковка.

Пункти пропуску для залізничного сполучення: на кордоні з Польщею – Володимир-Волинський (Ізов – пункт контролю), Мостиська, Ягодин, із Словаччиною – Павлово (Ужгород – пункт контролю), Чоп (Страж), з Угорщиною – Соловка (Батєво – пункт контролю), Чоп (Дружба), з Румунією – Вадул-Сірет, Дяково, з Молдовою – Кельменці, Кучурган, Могилів-Подільський, Рені, Слободка, Фрікацей, з Росією – Волфино (Ворожба – пункт контролю), Зернове (Хутір-Михайлівський – пункт контролю), Квашино (Іловайськ-Южний парк – пункт контролю), Козача Лопань (Харків-Сортувальний – пункт контролю), Тополі (Куп’янськ – пункт контролю), Красна Могила, з Білоруссю – Виступовичі (Коростень – пункт контролю), Горностаївка (Чернігів – пункт контролю), Заболоття (Ковель – пункт контролю), Удріцк (Сарни – пункт контролю), Щорс.

Пункти пропуску для повітряного сполучення: Бориспіль, Гостомель, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Київ (Жуляни), аеропорт «Кульбакіно», Луганськ, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Рівне, Сімферополь, Харків, Херсон.

Пункти пропуску для морського сполучення: Бердянський, Ізмаїльський, Іллічевський, Керченський, Маріупольський, Миколаївський морські торгові порти, Морський торговий порт «Південний», Одеський, Ренійський, Севастопольський морські торгові порти, Спеціалізований морський торговий порт «Октябрськ», Феодосійський і Херсонський морські торгові порти.