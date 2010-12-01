Де в Києві зробити щеплення проти грипу?

Головне управління охорони здоров’я КМДА визначило 11 амбулаторно-поліклінічних закладів, у яких кияни зможуть зробити щеплення проти грипу дешевше, ніж у кабінетах щеплення приватних клінік – вони сплачуватимуть лише вартість вакцини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, до послуг киян будуть кабінети щеплень за наступними адресами:

1. Центральна районна поліклініка (ЦРП) Деснянського району, вул. Закревського, 81/1, тел.: 532-92-47.

2. ЦРП Дніпровського району, вул. Луначарського, 5, тел.: 517-71-33.

3. ЦРП Дарницького району, вул. Вербицького, 5, тел.: 563-06-51.

4. ЦРП Печерського району, вул. Підвисоцького, 13, тел.: 284-54-76.

5. ЦРП Шевченківського району, вул. Саксаганського, 100, тел.: 289-57-85.

6. Київська міська студентська поліклініка, вул. Політехнічна, 25/29, тел.: 236-21-81.

7. Поліклініка № 2 Подільського р-ну, просп. Свободи, 22, тел.: 434-57-77.

8. Поліклініка № 2 Голосіївського р-ну, вул. Маршала Якубовського, 6, тел.: 250-32-27.

9. Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом`янського р-ну, вул. Стражеска, 6-А, тел.: 497-10-32.

10. Дитяча поліклініка № 1 Дарницького р-ну, вул. Тростянецька, 8-д, тел.: 562-59-50.

11. Дитяча поліклініка № 2 Оболонського р-ну, вул. Тимошенка, 14, тел.: 413-44-53.

Прес-служба КМДА відзначає, що Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує для країн Північної півкулі на епідсезон 2010-2011 років циркуляцію штамів вірусу грипу: A/California/07/2009 (H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2), В/Brisbane/60/2008, які повинні бути включені до складу вакцин проти грипу виробниками.

Станом на сьогодні, в Україні зареєстровані та дозволені до застосування у епідемічному сезоні 2010-2011 років наступні вакцини: ВАКСІГРИП/VAXIGRIP (Франція); ФЛЮАРИКС™/ FLUARIX™ (Німеччина); ІНФЛУВАК®/INFLUVAC® (Нідерланди); ГРИППОЛ® НЕО (Росія), ГРИППОЛ® ПЛЮС (Росія).