Вартість землі під Києвом (по районах)

Середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво у листопаді 2010 року знизилася на 0,28%, або 11 дол., – до 3982 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася у Баришівському районі на 0,41% (5 дол.) – до 1155 дол./сотка, Бородянському – на 0,05% (1 дол.) – до 1944 дол./сотка, Києво-Святошинському – на 0,22% (14 дол.) – до 6562 дол./сотка, Фастівському – на 0,58% (7 дол.) – до 1160 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому – на 0,52% (6 дол.) – до 1064 дол./сотка, Обухівському – на 0,62% (29 дол.) – до 4627 дол./сотка, Макаровському – на 0,65% (12 дол.) – до 1835 дол./сотка, Васильківському – на 0,55% (14 дол.) – до 2594 дол./сотка, Броварському – на 0,19% (6 дол.) – до 3072 дол./сотка, Білоцерківському – на 0,12% (1 дол.) – до 1216 дол./сотка.

При цьому зростання вартості землі відзначалося у Вишгородському районі – на 0,14% (4 дол.) – до 3038 дол./сотка, Кагарлицькому – на 0,09% (1 дол.) – до 1504 дол./сотка, Іванківському районі – на 0,13% (1 дол.) – до 1111 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво у жовтні 2010 року знизилася на 0,42%, або 17 дол. – до 3993 дол. за сотку; у січні-вересні 2010 року зросла на 4,65%, або 178 дол. – до 4010 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.