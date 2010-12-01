Дніпропетровщина приєдналася до Глобального Договору ООН

04:50, 01 грудня 2010
Суспільство
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Відбулася церемонія підписання

Дніпропетровська область приєдналася до Глобального Договору ООН. Церемонія підписання відповідного документу відбулася 30 листопада в облдержадміністрації, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з угодою, Дніпропетровщина зобов’язалась дотримуватись європейських стандартів у сфері прав людини, трудових відносин, протидії корупції, підвищити відповідальність вітчизняного бізнесу.

Договір передбачає також соціальну відповідальність бізнесу перед суспільством, серед іншого це дотримання бізнесом прав людини, сприяння свободі об`єднань найманих працівників, викорінення дитячої праці, ліквідація дискримінації у сфері зайнятості тощо.

«Бізнес має усвідомити, що інвестиції в соціальні та екологічні ініціативи не є тягарем, а є інвестицією у власний сталий розвиток»», – сказала керівник Програми розвитку ООН в Україні Олена Панова.

Міжнародна ініціатива Глобального договору має на меті об’єднати світовий бізнес, трудові та громадські організації задля підтримки демократичних принципів.

 

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