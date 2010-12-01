Погода на завтра: сніг та ожеледь

На завтра майже по всій Україні синоптики прогнозують сніг та ожеледь.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 2 грудня буде хмарно з проясненнями. Часом сніг та мокрий сніг, вдень на півдні і Закарпатті з дощем, вночі та вранці в західній та південній частині сильні опади; місцями, крім півночі та сходу, налипання мокрого снігу, ожеледь; лише на півночі Лівобережжя без істотних опадів.

На дорогах північної половини ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вночі на заході та півдні, а вдень на більшій частині території пориви 15-20 м/с, місцями хуртовини. Температура вночі 10-15° морозу, у північних та Полтавській області місцями 19-24° морозу, вдень 5-10° морозу; в південних областях і Прикарпатті вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла; в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 11-16° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі 10-15° морозу, місцями 20°, вдень 5-10° морозу.

У столиці хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура вночі 11-13°, вдень 7-9° морозу.