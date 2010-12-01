Пацієнт "замінував" психлікарню

Сьогодні вдень у Закарпатській області до чергової частини Берегівського райвідділу міліції надійшло анонімне повідомлення про замінування регіональної психіатричної лікарні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група райвідділу міліції. Правоохоронці оточили територію медичного закладу, а фахівці-вибухотехніки розпочали пошуки вибухового пристрою, однак не виявили вибухонебезпечних предметів.

Невдовзі працівники карного розшуку встановили, що про замінування повідомив психічно хворий пацієнт цієї ж лікарні. За цим фактом проводиться розслідування.