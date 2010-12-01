Пацієнт "замінував" психлікарню
20:16, 01 грудня 2010Суспільство
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А що - штраф платити не треба
Сьогодні вдень у Закарпатській області до чергової частини Берегівського райвідділу міліції надійшло анонімне повідомлення про замінування регіональної психіатричної лікарні.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група райвідділу міліції. Правоохоронці оточили територію медичного закладу, а фахівці-вибухотехніки розпочали пошуки вибухового пристрою, однак не виявили вибухонебезпечних предметів.
Невдовзі працівники карного розшуку встановили, що про замінування повідомив психічно хворий пацієнт цієї ж лікарні. За цим фактом проводиться розслідування.
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