Янукович привітав Службу зовнішньої розвідки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співробітників і ветеранів Служби зовнішньої розвідки з професійним - із 19-ю річницею від дня утворення СВР.

Як йдеться у вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента, "на всіх етапах розвитку нашої держави зовнішня розвідка посідала важливе місце у системі національної безпеки і сьогодні відіграє провідну роль у забезпеченні захисту національних інтересів України".

За словами, В.ЯНУКОВИЧА, високий професіоналізм і самовідданість українських розвідників, патріотизм і наполегливість у виконанні поставлених завдань викликають почуття глибокої шани й поваги.

"Упевнений, що ваша ефективна робота, спроможність діяти на випередження стануть запорукою вагомих досягнень у забезпеченні безпеки суспільства і держави від зовнішніх загроз", - наголосив Президент, висловивши при цьому вдячність за сумлінну працю, відвагу та вірність традиціям старших поколінь розвідників.