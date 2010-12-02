Антикризовий штаб скликано в Празі
Сніг ітиме цілу ніч
Антикризовий штаб скликано в столиці Чехії через сильний снігопад, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.
Сніг паралізував у Празі громадський транспорт - припинено рух трамваїв і автобусів на найбільш напружених маршрутах.
"Ситуація дуже погана. Сніг ітиме цілу ніч", - повідомили Чеське інформагентство ЧТК в Празькому державному транспортному підприємстві.
Найбільші проблеми з транспортом виникають у пасажирів на околицях столиці Чехії, де комунальні служби зовсім не справляються з прибиранням снігу.
Через негоду різко погіршилася ситуація на залізниці: всі потяги приходять до Праги з великим запізненням, іноді до 4-5 годин.
Міжнародний аеропорт Праги "Рузине" закритий через снігопад - таке рішення ухвалене на засіданні антикризового штабу, повідомляє ЧТК.
За прогнозами метеорологів, в Празі в найближчу ніч може випасти до 20 сантиметрів снігу, в деяких районах Чехії - до півметра.