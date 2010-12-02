Біля одеського узбережжя шторм зірвав з якоря турецький теплохід

Штормовий вітер зірвав сьогодні з якірної стоянки біля приморського села Курортне Білгород-Дністровського району Одеської області турецький теплохід «Кардан» і зніс судно до берегової лінії.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Південного регіонального управління Держприкордонслужби, зараз «судно знаходиться за 20 м від берегової лінії. Вантажу на борту немає. Екіпаж «Кардана» у складі чотирьох моряків змушений був зійти на берег, де йому надали прихисток прикордонники: нагодували гарячою їжею, видали суху білизну і надали медичну допомогу».

За даними прикордонників, судно «Кардан» (довжина корпусу - 36 м, ширина - 4 м), що слідувало за маршрутом Стамбул - Одеса, встало на якір за два кілометри від берега в районі Курортного вранці 29 листопада, оскільки виникли перебої в роботі двигуна. Відмовившись від запропонованої прикордонниками допомоги, екіпаж намагався своїми силами налагодити роботу механізмів і продовжити шлях, проте розпочався шторм, який став причиною зриву з якірної стоянки.