Суд відпустив звинувачуваних у вибуху в Дніпропетровську

Суд припинив кримінальну справу стосовно звинувачуваних у справі про вибух у житловому, 127 на вулиці Мандриківській у Дніпропетровську, в результаті якого загинули 23 людини, дев’ятеро з яких діти.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив сьогодні районний суд Заводського району Запоріжжя.

"Суд ухвалив рішення в задоволенні клопотання постраждалих про направлення справи на додаткове розслідування відмовити. Кримінальну справу щодо звинувачуваних припинити, звільнивши їх від кримінальної відповідальності на підставі закону "Про амністію". Застава, внесена ВАТ "Дніпрогаз" за звинувачуваних (близько 8 млн. грн.) повернути підприємству, арешт з майна обвинувачених зняти", - повідомили УНІАН учасники судового засідання.

Також суд ухвалив рішення залишити без розгляду цивільні позови постраждалих.

Відповідно до законодавства, не згідна з рішенням суду сторона може оспорити це рішення у вищій інстанції, - в даному випадку в апеляційному суді Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Запоріжжі відбувся судовий розгляд резонансної кримінальної справи, порушеної щодо посадовців ВАТ "Дніпрогаз", звинувачуваних у халатності, що стала причиною вибуху в багатоповерховому житловому будинку в Дніпропетровську.

Постраждалі внаслідок вибуху, які прибули в Запоріжжя, подали клопотання про проведення додаткового слідства у справі, а обвинувачені у справі - про її закриття за амністією.

На думку представників постраждалої сторони, які подали клопотання, кримінальна справа проти посадовців ВАТ "Дніпргаз" має бути направлена на додаткове розслідування у зв`язку з необхідністю перекваліфікації дій, що призвели до вибуху, за жорсткішою статтею – яка відповідає тяжкості наслідків, завданих вибухом, у результаті якого в будинку повністю зруйновано один з під`їздів будівлі, 23 людини, зокрема 9 дітей, загинули і десятки людей дістали поранення і втратили житло.

Представники звинувачуваних, у свою чергу, клопочуть про закриття справи, мотивуючи законність даної дії тим, що злочин, інкримінований їх підзахисним: "Службова халатність, що спричинила тяжкі наслідки", - ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України не є тяжким, у зв`язку з чим справа може бути закрита на законних підставах відповідно до закону "Про амністію".