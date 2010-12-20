Санта Клаус пограбував яхт-клуб

Злочинці в США і цього року продовжують шанувати різдвяні традиції - в ніч на понеділок невідомий пограбував яхт-клуб в Іст-Провіденс (штат Род-Айленд), використавши для маскування костюм Санта Клауса, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на AP.

За даними поліції, чоловік атлетичної статури був екіпірований бездоганно: червоний тулуп з отороченням, ковпак, накладні біла борода і вуса і навіть важкий мішок за плечима.

Коли зловмисник зайшов до бару яхт-клубу, в закладі була тільки чергова офіціантка. Проте налякана жінка вибігла з приміщення після того, як Санта Клаус вихопив пістолет і почав загрозливо ним розмахувати. Працівниця бару добігла до сусіднього магазина, звідки подзвонила до поліції. Проте прибувши на місце, правоохоронці нікого не виявили - "Санта" зник, прихопивши з собою денну виручку закладу.

Поліція веде пошуки підозрюваного. Сума вкрадених грошей поки не уточнюється.

Пограбування в костюмі Санти не рідкість. Минулого року 23 грудня невідомий, вбравшись так само, вчинив збройне пограбування американського банку SunTrust Bank в Нешвілле (штат Теннесі). Але найвідоміший кримінальний інцидент за участю Санта Клауса відбувся 23 грудня 1927 року в Техасі. Тоді жертвами банди, очоленої людиною в червоному костюмі, стали шестеро осіб, ще кілька одержали поранення.