У банку «Надра» вкрали півмільйона і охоронця

Грошові кошти в сумі 636 000 грн. викрадені невідомим з відділення банку «Надра» в Житомирі.

Про це повідомила прес-служба Департаменту державної служби охорони МВС.

Із заявою про крадіжку звернувся в міліцію заступник начальника Подільського міжрайонного управління ВАТ КБ «Надра» Житомирського регіонального управління В. Пономарь Він повідомив, що близько семи годин ранку невідомий шляхом вільного доступу в приміщення касового залу банку «Надра» викрав гроші.

Як відзначає прес-служба Департаменту держохорони, банк охороняла приватна охоронна структура, яка раніше встановила сигналізацію з порушенням вимог нормативних документів НБУ і МВС України. У здійсненні злочину «обгрунтовано підозрюється» охоронець фірми, який знаходився на чергуванні. Зараз його розшукують.

Обком з посиланням на "Трибуну"