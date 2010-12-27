Експерт: звинувачення в екстремізмі на адресу української бібліотеки - маячня

08:50, 27 грудня 2010
Суспільство
1937

"Схожі на репресії 1937 року"

 Директор багатопрофільного Центру творчості «Гуманітарний фонд Ірини Собяніної», кандидат педагогічних наук, магістр мистецтвознавства, член Творчого союзу професійних художників Росії Ірина СОБЯНІНА вважає необгрунтованими звинувачення в екстремізмі на адресу Бібліотеки української літератури в Москві.

Про це вона сказала власному кореспонденту УНІАН у Росії.

«Звинувачення Бібліотеки української літератури в екстремізмі – це цілковита маячня. Екстремізму тут немає і бути не може», - підкреслила І.СОБЯНІНА.

Вона зазначила, що її фонд уже впродовж 4 років співробітничає з бібліотекою і провів на її базі численні культурні заходи – дитячі концерти, виставки, виступи хорів та багато чого іншого.

За словами І.СОБЯНІНОЇ, діяльність бібліотеки є мирною і творчою, а висунуті звинувачення «просто смішні».

«Звинувачення на адресу колективу бібліотеки та її директора Наталії ШАРІНОЇ безпідставні. Звинувачення проти неї є нонсенсом і схожі на репресії 1937 року», - підкреслила І.СОБЯНІНА.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив з Бібліотеки української літератури в Москві понад 50 книжок для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було виявлене це слово. Це, зокрема, книжки про митрополита Андрія Шептицького, про ОУН-УПА, про діяльність руху «Пора», а також примірники газет «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». У список також потрапило видання «Національна безпека України» та ін.

26 грудня директор бібліотеки Н.ШАРІНА повідомила, що після цього бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці пройшов другий обшук, внаслідок якого були вилучені жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.

 

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