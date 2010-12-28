18-річна повія загинула у кабіні вантажівки далекобійників

У Херсонській області 18-річна повія загинула від переохолодження у кабіні вантажівки далекобійників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області, 15 грудня у полі поблизу села Тавричанка Каховського району місцеві жителі знайшли тіло невідомої жінки. На загиблій не було одягу. Судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від переохолодження. Слідів насильницької смерті не було.

За відбитками пальців встановили особу невідомої. Нею виявилась 18-річна жителька Горностаївського району, яка раніше притягалась до відповідальності за крадіжку металу. Розслідуванням встановлено, що загиблу дівчину часто бачили на трасі з далекобійниками, яким вона надавала сексуальні послуги.

Працівники міліції перевірили водіїв усіх автомобілів, які протягом кількох тижнів заїжджали у Каховський район. Таким чином встановили чоловіків з Луганської області, з якими «розважалась» загибла. Вони повідомили, що підібрали її на трасі. Після надання послуг вони заснули в автомобілі, а дівчина була сильно п’яна, тому не одягнулась і заснула в машині гола. Через кілька годин вони прокинулись і побачили, що дівчина мертва. Злякавшись відповідальності, далекобійники вивезли тіло в поле, кинули у яму та присипали снігом.

Нині за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст.135 Кримінального Кодексу України “Залишення в небезпеці” (карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років).