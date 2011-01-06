Німецька художниця втратить свої картини, бо забарилась в Україні

73 картини, які художниця із Німеччини вчасно не вивезла з України, затримано в Чопі Закарпатської області до рішення суду.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Чопської митниці.

Як йдеться у повідомленні, ще 19 вересня 2010 року громадянка Німеччини ввезла до України через митний пост «Тиса» Чопської митниці 73 художні роботи.

Акварелі, офорти та картини, написані маслом, загальною вартістю 270 659 грн. німецька художниця транспортувала на виставку в одне з міст на сході України. «Тоді, у вересні, працівникам Чопської митниці художниця подала пакет документів, згідно з яким художні полотна слідували до нашої країни в режимі тимчасового ввезення у термін до 15 листопада 2010 року», - уточнюють у прес-службі.

Ім’я та прізвище художниці Чопська митниця не називає.

Проте, за даними митниці, взятих перед митницею зобов’язань власниця полотен не дотрималася і картини вчасно не вивезла. Вона також не оформила документи щодо продовження терміну перебування полотен на території України або зміни митного режиму.

Самі ж художні полотна 4 січня 2011 року працівники митного посту «Тиса» Чопської митниці виявили під час здійснення митного контролю мікроавтобусу марки «Мерседес-Бенц». Водій мікроавтобуса, громадянин України, який мав доручення на їхнє вивезення, також не надав митникам жодних документів про продовження терміну перебування робіт на території України.

Таким чином, уточнюють у прес-службі Чопської митниці, громадянка Німеччини порушила митне законодавство України. Згідно зі ст. 348 Митного кодексу України, товари, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов’язання про зворотне вивезення, мають бути вивезені за межі території України у встановлений термін. Оскільки цього не було зроблено, працівники митниці склали протокол про порушення митних правил.

Роботи німецької художниці до рішення суду вилучили. «Якщо провину буде доведено, власницю полотен чекатиме штраф або конфіскація полотен», - уточнили у прес-службі митниці.